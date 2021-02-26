Чемпион мира Каныбек Сагынбаев возглавил спецшколу олимпийского резерва

Каныбек Сагынбаев стал директором Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по вольной и греко-римской борьбе, бильярдному и велосипедному спорту.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Каныбек Сагынбаев родился 11 ноября 1985 года. Заслуженный мастер спорта Кыргызстана, трехкратный чемпион мира (2007, 2010, 2014 годов) и победитель ряда крупных турниров.

Ранее школу возглавляла Айша Карымшакова.

Источник: 24.kg