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Спорт
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12 спортсменов получили звание «Мастер спорта КР» (фамилии)

12 спортсменов получили звание «Мастер спорта КР» 

12 спортсменов получили звание «Мастера спорта КР», сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Спортсмены получили данные звания согласно единой классификации, утвержденной Госагентством по делам молодежи, физкультуры и спорта от 23 декабря 2016 года.

«Мастерами спорта КР» стали представители армрестлинга, дзюдо, тогуз коргоола, борьбы на поясах, бокса, самбо и гольфа.

- Анарбекова Айжан, 2001 г.р., армрестлинг

- Жеңишбеков Султан, 2001 г.р., дзюдо

- Мусакулова Айсулуу, 2003 г.р., дзюдо

- Джумашева Салтанат, 2004 г.р., дзюдо

- Жолдошева Жанар, 2006 г.р., дзюдо

- Төлөгөнов Мундузбек, 1994 г.р., тогуз коргоол

- Орунов Рысбек, 1996 г.р., борьба на поясах

- Мирсали уулу Мирболот, 1999 г.р., борьба на поясах

- Рустамбек уулу Нурадин, 2001 г.р., бокс

- Абдумалик кызы Самара, 1997 г.р., самбо

- Жакыпбеков Актилек, 2000 г.р., самбо

- Малатаев Жантай, 2002 г.р., гольф

 

Корочка «Мастер спорта КР»

 

           

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