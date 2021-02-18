12 спортсменов получили звание «Мастер спорта КР» (фамилии)

12 спортсменов получили звание «Мастер спорта КР»
12 спортсменов получили звание «Мастера спорта КР», сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.
Спортсмены получили данные звания согласно единой классификации, утвержденной Госагентством по делам молодежи, физкультуры и спорта от 23 декабря 2016 года.
«Мастерами спорта КР» стали представители армрестлинга, дзюдо, тогуз коргоола, борьбы на поясах, бокса, самбо и гольфа.
- Анарбекова Айжан, 2001 г.р., армрестлинг
- Жеңишбеков Султан, 2001 г.р., дзюдо
- Мусакулова Айсулуу, 2003 г.р., дзюдо
- Джумашева Салтанат, 2004 г.р., дзюдо
- Жолдошева Жанар, 2006 г.р., дзюдо
- Төлөгөнов Мундузбек, 1994 г.р., тогуз коргоол
- Орунов Рысбек, 1996 г.р., борьба на поясах
- Мирсали уулу Мирболот, 1999 г.р., борьба на поясах
- Рустамбек уулу Нурадин, 2001 г.р., бокс
- Абдумалик кызы Самара, 1997 г.р., самбо
- Жакыпбеков Актилек, 2000 г.р., самбо
- Малатаев Жантай, 2002 г.р., гольф
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