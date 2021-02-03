Валентина Шевченко может подраться с Джессикой Андраде

Валентина Шевченко может подраться с Джессикой Андраде

Тренер бойца UFC Джессики Андраде из Бразилии заявил, что в следующем бою Джессика сразится с уроженкой Кыргызстана Валентиной Шевченко.

«Нам предложили бой в декабре, но это было слишком быстро. Она только что дралась, у нее были некоторые семейные и духовные проблемы, которые нужно было решить», - сказал тренер спортсменки из Бразилии.

18 октября в Абу-Даби Андраде дебютировала в наилегчайшем дивизионе и нокаутировала Кэтлин Чукагян из США.

«Они связались с нами, чтобы снова предложить бой с Валентиной Шевченко в декабре. Мы разговаривали об этом два или три раза. Мы ждем дату, которая подойдет нам и событию. Следующий бой Джессики почти на 100 процентов будет с Валентиной. Мы просили UFC бой на март или апрель. Март, апрель, возможно, май – следующий бой Джессики должен состояться в этот период», - сказал тренер Андраде.

Джессика Андраде 11 мая 2019 года нокаутировала Роуз Намаюнас из США и завоевала титул чемпионки UFC в минимальном дивизионе, но в следующем бою потеряла его, проиграв Вэйли Джанг из Китая.

Валентина Шевченко 21 ноября 2020 года победила Дженнифер Майа из Бразилии и в четвертый раз защитила свой чемпионский титул в наилегчайшем дивизионе.

Источник: sport.akipress.org