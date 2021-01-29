ФК «КАМАЗ» предложил Хабибу Нурмагомедову место в составе команды

ФК «КАМАЗ» предложил Хабибу Нурмагомедову место в составе команды

Чемпиона UFC пригласили на сборы

Футбольный клуб «КАМАЗ» предложил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову место в составе команды. Об этом сообщает Sports.ru.

«Добро пожаловать, Хабиб! Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин.

ПФЛ – это футбольный UFC. Есть удачный пример – дебют хоккеиста «Ак Барса» Артема Лукоянова.

Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ.

Приглашаем на сборы в Новороссийск с 12 февраля по 5 марта 2021 года», – сказано в сообщении клуба.

Источник: vesti.kg