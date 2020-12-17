Кыргызстанские самбисты завоевали 6 медалей на чемпионате мира
В городе Нови-Сад на севере Сербии прошел чемпионат мира по самбо. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
На международном турнире приняли участие более 400 спортсменов из 30 стран мира.
Самбисты из Кыргызстана завоевали 6 медалей различного достоинства, их них три воспитанника спортивных школ Бишкека.
Карыяев Дайырбек завоевал серебряную медаль по боевому самбо в весовой категории до 74 кг, воспитанник СДЮШОР Ленинского района, мастер спорта международного класса
Бактияр уулу Шумкарбек занял второе место по спортивному самбо в категории до 68 кг, мастер спорта и воспитанник СДЮШОР «Дельфин»,
Единственная девушка из нашей сборной по самбо Абдумалик кызы Самара, завоевала бронзовую медаль в категории до 52 кг, воспитанница Ленинской СДЮШОР.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!