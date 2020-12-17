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Кыргызстанские самбисты завоевали 6 медалей на чемпионате мира

Кыргызстанские самбисты завоевали 6 медалей на чемпионате мира

В городе Нови-Сад на севере Сербии прошел чемпионат мира по самбо. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На международном турнире приняли участие более 400 спортсменов из 30 стран мира.

Самбисты из Кыргызстана завоевали 6 медалей различного достоинства, их них три воспитанника спортивных школ Бишкека.

Карыяев Дайырбек завоевал серебряную медаль по боевому самбо в весовой категории до 74 кг, воспитанник СДЮШОР Ленинского района, мастер спорта международного класса

Бактияр уулу Шумкарбек занял второе место по спортивному самбо в категории до 68 кг, мастер спорта и воспитанник СДЮШОР «Дельфин»,

Единственная девушка из нашей сборной по самбо Абдумалик кызы Самара, завоевала бронзовую медаль в категории до 52 кг, воспитанница Ленинской СДЮШОР.

 Источник: reporter.kg

           

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