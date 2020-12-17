Айпери Медет кызы завоевала бронзу Кубка мира

Айпери Медет кызы завоевала бронзу Кубка мира

Кыргызстанка Айпери Медет кызы заняла итоговое 3 место на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, который проходит в эти дни в Сербии.

Она стартовала 15 декабря в турнире весовой категории до 76 кг, где в 1/8 финала боролась с Марией Оряшковой из Болгарии. Медет кызы одержала победу со счетом 5:3 и вышла в полуфинал.

В поединке за выход в финал соперницей Медет кызы стала Аллин Роттер Фокен из Германии. Немка победила со счетом 6:4 и вышла в финал.

Айпери Медет кызы 16 декабря боролась за бронзу против Екатерины Букиной из России. Кыргызстанка активно начала схватку и сумела выиграть со счетом 11:8.

В итоговом протоколе Медет кызы заняла 3 место и завоевала бронзовую медаль.

Источник: Акипресс