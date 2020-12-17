Айпери Медет кызы завоевала бронзу Кубка мира
Кыргызстанка Айпери Медет кызы заняла итоговое 3 место на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, который проходит в эти дни в Сербии.
Она стартовала 15 декабря в турнире весовой категории до 76 кг, где в 1/8 финала боролась с Марией Оряшковой из Болгарии. Медет кызы одержала победу со счетом 5:3 и вышла в полуфинал.
В поединке за выход в финал соперницей Медет кызы стала Аллин Роттер Фокен из Германии. Немка победила со счетом 6:4 и вышла в финал.
Айпери Медет кызы 16 декабря боролась за бронзу против Екатерины Букиной из России. Кыргызстанка активно начала схватку и сумела выиграть со счетом 11:8.
В итоговом протоколе Медет кызы заняла 3 место и завоевала бронзовую медаль.
Источник: Акипресс
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