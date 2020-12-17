Мээрим Жуманазарова выиграла Кубок мира

Мээрим Жуманазарова выиграла Кубок мира

Спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова стала победительницей индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе, который проходит в эти дни в Сербии.

Кыргызстанка стартовала 15 декабря в турнире весовой категории до 68 кг, где в 1/4 финала встретилась с Анной Садчанка из Беларуси. Жуманазарова одержала победу на туше и вышла в полуфинал.

В 1/2 финала Жуманазарова боролась против Алины Бережна из Украины. В упорной борьбе кыргызстанка одержала победу со счетом 6:6.

В финальной схватке 16 декабря кыргызстанка боролась с Адэлой Ханзликовой из Чехии и победила ее со счетом 8:2 и стала победительницей Кубка мира.

Источник: Акипресс