Мээрим Жуманазарова выиграла Кубок мира
Спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова стала победительницей индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе, который проходит в эти дни в Сербии.
Кыргызстанка стартовала 15 декабря в турнире весовой категории до 68 кг, где в 1/4 финала встретилась с Анной Садчанка из Беларуси. Жуманазарова одержала победу на туше и вышла в полуфинал.
В 1/2 финала Жуманазарова боролась против Алины Бережна из Украины. В упорной борьбе кыргызстанка одержала победу со счетом 6:6.
В финальной схватке 16 декабря кыргызстанка боролась с Адэлой Ханзликовой из Чехии и победила ее со счетом 8:2 и стала победительницей Кубка мира.
Источник: Акипресс
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