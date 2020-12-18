Мээрим Жуманазарова вышла в финал на Кубке мира по борьбе

Мээрим Жуманазарова вышла в финал на Кубке мира по борьбе

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова вышла в финал на Кубке мира по борьбе, который проходит в эти дни в городе Белград в Сербии.

Наша соотечественница выступает на турнире в весовой категории до 68 кг.

Жуманазарова в первой схватке боролась с Ханной Садчанка из Республики Белорусь и одолела ее со счетом 4:1.

В полуфинале соперницей Мээрим Жуманазаровой стала украинская Алина Стадник-Махиня. Схватка завершилась со счетом 6:6 в пользу кыргызстанки, поскольку последний балл завоевала Жуманазарова.

В борьбе за золото она встретится с Адэл Ханзликовой из Чехии. Финальная схватка состоится сегодня, 16 декабря.

Напомним, два кыргызстанских бойца уже завоевали золото Кубка мира по борьбе. Жоломан Шаршенбеков взял золото по греко-римской борьбе и Айсулуу Тыныбекова по женской борьбе.

Также в копилке кыргызстанских бойцов еще две бронзы: Калы Сулайманов (63 кг) и Руслан Царев (72 кг).

Источник: Кабар