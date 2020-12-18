Мээрим Жуманазарова вышла в финал на Кубке мира по борьбе
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова вышла в финал на Кубке мира по борьбе, который проходит в эти дни в городе Белград в Сербии.
Наша соотечественница выступает на турнире в весовой категории до 68 кг.
Жуманазарова в первой схватке боролась с Ханной Садчанка из Республики Белорусь и одолела ее со счетом 4:1.
В полуфинале соперницей Мээрим Жуманазаровой стала украинская Алина Стадник-Махиня. Схватка завершилась со счетом 6:6 в пользу кыргызстанки, поскольку последний балл завоевала Жуманазарова.
В борьбе за золото она встретится с Адэл Ханзликовой из Чехии. Финальная схватка состоится сегодня, 16 декабря.
Напомним, два кыргызстанских бойца уже завоевали золото Кубка мира по борьбе. Жоломан Шаршенбеков взял золото по греко-римской борьбе и Айсулуу Тыныбекова по женской борьбе.
Также в копилке кыргызстанских бойцов еще две бронзы: Калы Сулайманов (63 кг) и Руслан Царев (72 кг).
Источник: Кабар
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