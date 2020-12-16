(Фото) Айсулуу Тыныбекова завоевала золото в Кубке мира

Айсулуу Тыныбекова завоевала золото в Кубке мира

Кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль в Кубке мира по женской борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Кубок мира проходит с 12 по 18 декабря в Сербии.

Тыныбекова участвовала в весовой категории 62 кг. Она в 1/8 финала победила румынскую спортсменку Кристу Инцени со счетом 10:0. В четвертьфинале она победила спортсменку из Турции Жансу Акса со счетом 10:0.

В полуфинале победила российскую спортсменку Любовь Овчарову со счетом 13:2. В финале она выступила в схватке с латвийской спортсменкой Анастасией Горигорьевой. Тыныбекова победила соперницу со счетом 14:0.

Еще одна спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова вышла в финал. Она борется в весовой категории 68 кг.

Отметим, что ранее борец из Кыргызстана Жоломан Шаршенбеков завоевал золото в Кубке мира по греко-римской борьбе. А Калы Сулайманов и Руслан Царев завоевали бронзовые медали.

Источник: Кабар