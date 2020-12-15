Айпери Медет кызы вышла в полуфинал Кубка мира
- Айпери Медет кызы успешно стартовала на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, который проходит в эти дни в Сербии.
Кыргызстанка стартовала 15 декабря в турнире весовой категории до 76 кг, где в 1/8 финала боролась с Марией Оряшковой из Болгарии.
Медет кызы одержала победу со счетом 5:3 и вышла в полуфинал, где ее соперницей станет Аллин Роттер Фокен из Германии. Полуфинальные встречи начнутся в 21:45 по бишкекскому времени.
В весовой категории до 57 кг от Кыргызстана выступала Нураида Анаркулова, которая в 1/8 финала проиграла спортсменке из Польши со счетом 4:8.
Со стадии 1/4 финала стартует также Мээрим Жуманазарова в весовой категории до 68 кг.
Источник: Акипресс
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