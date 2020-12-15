Айпери Медет кызы вышла в полуфинал Кубка мира

Айпери Медет кызы вышла в полуфинал Кубка мира

- Айпери Медет кызы успешно стартовала на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, который проходит в эти дни в Сербии.

Кыргызстанка стартовала 15 декабря в турнире весовой категории до 76 кг, где в 1/8 финала боролась с Марией Оряшковой из Болгарии.

Медет кызы одержала победу со счетом 5:3 и вышла в полуфинал, где ее соперницей станет Аллин Роттер Фокен из Германии. Полуфинальные встречи начнутся в 21:45 по бишкекскому времени.

В весовой категории до 57 кг от Кыргызстана выступала Нураида Анаркулова, которая в 1/8 финала проиграла спортсменке из Польши со счетом 4:8.

Со стадии 1/4 финала стартует также Мээрим Жуманазарова в весовой категории до 68 кг.

Источник: Акипресс