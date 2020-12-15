Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото на Кубке мира по борьбе

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото на Кубке мира по борьбе

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков стал золотым призером индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии.

Спортсмен выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.

В финальной схватке противником Шаршенбекова стал россиянин Степан Марянян. Первый период российский спортсмен вел со счетом 4:0, но во втором периоде Жоламан смог наверстать очки и завершить схватку со счетом 4:4. По итогам боя победу присудили кыргызстанскому спортсмену.

Жоломану Шаршенбекову 21 год, в 2017 году он стал серебряным призером чемпионатов мира и Азии среди юниоров.

Источник: vb.kg