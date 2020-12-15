Айсулуу Тыныбекова вышла в полуфинал Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии

Айсулуу Тыныбекова вышла в полуфинал Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии

Чемпионка мира из Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова прошла в полуфинал Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Тыныбекова в четвертьфинале одержала победу над турецкой спортсменкой Кансу Аксой со счетом - 10:0.

В полуфинале соперницей Тыныбековой станет россиянка Любовь Овчарова.