Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Спорт
Просмотров: 22

Кубок мира по борьбе: Определилась первая соперница Айсулуу Тыныбековой

Кубок мира по борьбе: Определилась первая соперница Айсулуу Тыныбековой

Стала известна первая соперница Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира по спортивной борьбе в Сербии.

Кыргызстанка будет выступать в весовой категории до 62 кг и стартует со стадии 1/8 финала, где ее соперницей станет Крисца Тунде из Румынии.

Также в составе сборной Кыргызстана выступят Нураида Анаркулова, Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы.

Тыныбекова стартует 14 декабря, остальные - 15 декабря.

Состав пар по женской борьбе:

До 57 кг, 1/8 финала

Нураида Анаркулова - Патрисия Гиль (Польша)

До 62 кг, 1/8 финала

Айсулуу Тыныбекова - Крисца Тунде (Румыния)

До 68 кг, 1/4 финала

Мээрим Жуманазарова - Анна Садчанка (Беларусь)

До 76 кг, 1/4 финала

Айпери Медет кызы - Мария Оряшкова (Болгария)

Источник: akipress.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить