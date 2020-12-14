Кубок мира по борьбе: Определилась первая соперница Айсулуу Тыныбековой
Стала известна первая соперница Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира по спортивной борьбе в Сербии.
Кыргызстанка будет выступать в весовой категории до 62 кг и стартует со стадии 1/8 финала, где ее соперницей станет Крисца Тунде из Румынии.
Также в составе сборной Кыргызстана выступят Нураида Анаркулова, Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы.
Тыныбекова стартует 14 декабря, остальные - 15 декабря.
Состав пар по женской борьбе:
До 57 кг, 1/8 финала
Нураида Анаркулова - Патрисия Гиль (Польша)
До 62 кг, 1/8 финала
Айсулуу Тыныбекова - Крисца Тунде (Румыния)
До 68 кг, 1/4 финала
Мээрим Жуманазарова - Анна Садчанка (Беларусь)
До 76 кг, 1/4 финала
Айпери Медет кызы - Мария Оряшкова (Болгария)
Источник: akipress.org
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