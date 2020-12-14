Кубок мира по борьбе: Определилась первая соперница Айсулуу Тыныбековой

Кубок мира по борьбе: Определилась первая соперница Айсулуу Тыныбековой

Стала известна первая соперница Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира по спортивной борьбе в Сербии.

Кыргызстанка будет выступать в весовой категории до 62 кг и стартует со стадии 1/8 финала, где ее соперницей станет Крисца Тунде из Румынии.

Также в составе сборной Кыргызстана выступят Нураида Анаркулова, Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы.

Тыныбекова стартует 14 декабря, остальные - 15 декабря.

Состав пар по женской борьбе:

До 57 кг, 1/8 финала

Нураида Анаркулова - Патрисия Гиль (Польша)

До 62 кг, 1/8 финала

Айсулуу Тыныбекова - Крисца Тунде (Румыния)

До 68 кг, 1/4 финала

Мээрим Жуманазарова - Анна Садчанка (Беларусь)

До 76 кг, 1/4 финала

Айпери Медет кызы - Мария Оряшкова (Болгария)

Источник: akipress.org