Определились соперницы Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира-2020
Определились соперницы Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира по спортивной борьбе, который стартует сегодня, 12 декабря, в Сербии.
Действующая чемпионка мира будет выступать в турнире весовой категории до 62 кг, где всего заявлены 12 спортсменок.
Всего в составе женской сборной Кыргызстана на турнире выступят 4 спортсменки под руководством главного тренера Нурбека Изабекова.
Соперницы спортсменок из Кыргызстана:
До 57 кг
Alyona KOLESNIK (AZE)
Evelina Georgieva NIKOLOVA (BUL)
Maria Victoria BAEZ DILONE (ESP)
Mathilde Hélène RIVIERE (FRA)
Laura MERTENS (GER)
Emese BARKA (HUN)
Anshu ANSHU (IND)
Arianna CARIERI (ITA)
Nuraida ANARKULOVA (KGZ)
Anastasia NICHITA (MDA)
Patrycja GIL (POL)
Veronika CHUMIKOVA (RUS)
Mehlika OZTURK (TUR)
Antonyna KULAHINA (UKR)
До 62 кг
Татьяна Омельченко (Азербайджан) - бронзовый призер чемпионата Европы-2020
Лидия Перез Турино (Испания) - 7 место на чемпионате Европы-2020
Амелин Дуарре (Франция) - 5 место на чемпионате Европы-2019
Луиза Хельга Герда Ниемеш (Германия) - 8 место на чемпионате Европы-2020
Анна Хэлла Жель (Венгрия) - 3 место на Poland Open-2020
Сонам (Индия) - 5 место на чемпионате Азии-2020
Аврора Кампанья (Италия) - 13 место на чемпионате Европы-2020
Криста Тунде Инце (Румыния) - 5 место на чемпионате Европы-2020 (до 65 кг)
Любовь Овчарова (Россия) - 3 место на чемпионате Европы-2020 (до 59 кг)
Кансу Аксой (Турция) - 3 место на Poland Open-2020
Илона Прокопевнюк (Украина) - 3 место на чемпионате мира U-23 2019 года
До 68 кг
IrIna Petrovna NETREBA (AZE)
Hanna SADCHANKA (BLR)
Sofiya Hristova GEORGIEVA (BUL)
Adela HANZLICKOVA (CZE)
Dalma CANEVA (ITA)
Meerim ZHUMANAZAROVA (KGZ)
Khanum VELIEVA (RUS)
Nesrin BAS (TUR)
Alina BEREZHNA STADNIK MAKHYNIA (UKR)
До 76 кг
Sabira ALIYEVA (AZE)
Vasilisa MARZALIUK (BLR)
Mariya Gerginova ORYASHKOVA (BUL)
Erica Elizabeth WIEBE (CAN)
Pauline Denise LECARPENTIER (FRA)
Aline ROTTER FOCKEN (GER)
Zsanett NEMETH (HUN)
Kiran KIRAN (IND)
Aiperi MEDET KYZY (KGZ)
Catalina AXENTE (ROU)
Ekaterina BUKINA (RUS)
Yasemin ADAR (TUR)
Anastasiia OSNIACH SHUSTOVA (UKR)
Источник: sport.akipress.org
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