Определились соперницы Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира-2020

Определились соперницы Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира-2020

Определились соперницы Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира по спортивной борьбе, который стартует сегодня, 12 декабря, в Сербии.

Действующая чемпионка мира будет выступать в турнире весовой категории до 62 кг, где всего заявлены 12 спортсменок.

Всего в составе женской сборной Кыргызстана на турнире выступят 4 спортсменки под руководством главного тренера Нурбека Изабекова.

Соперницы спортсменок из Кыргызстана:

До 57 кг

Alyona KOLESNIK (AZE)

Evelina Georgieva NIKOLOVA (BUL)

Maria Victoria BAEZ DILONE (ESP)

Mathilde Hélène RIVIERE (FRA)

Laura MERTENS (GER)

Emese BARKA (HUN)

Anshu ANSHU (IND)

Arianna CARIERI (ITA)

Nuraida ANARKULOVA (KGZ)

Anastasia NICHITA (MDA)

Patrycja GIL (POL)

Veronika CHUMIKOVA (RUS)

Mehlika OZTURK (TUR)

Antonyna KULAHINA (UKR)

До 62 кг

Татьяна Омельченко (Азербайджан) - бронзовый призер чемпионата Европы-2020

Лидия Перез Турино (Испания) - 7 место на чемпионате Европы-2020

Амелин Дуарре (Франция) - 5 место на чемпионате Европы-2019

Луиза Хельга Герда Ниемеш (Германия) - 8 место на чемпионате Европы-2020

Анна Хэлла Жель (Венгрия) - 3 место на Poland Open-2020

Сонам (Индия) - 5 место на чемпионате Азии-2020

Аврора Кампанья (Италия) - 13 место на чемпионате Европы-2020

Криста Тунде Инце (Румыния) - 5 место на чемпионате Европы-2020 (до 65 кг)

Любовь Овчарова (Россия) - 3 место на чемпионате Европы-2020 (до 59 кг)

Кансу Аксой (Турция) - 3 место на Poland Open-2020

Илона Прокопевнюк (Украина) - 3 место на чемпионате мира U-23 2019 года

До 68 кг

IrIna Petrovna NETREBA (AZE)

Hanna SADCHANKA (BLR)

Sofiya Hristova GEORGIEVA (BUL)

Adela HANZLICKOVA (CZE)

Dalma CANEVA (ITA)

Meerim ZHUMANAZAROVA (KGZ)

Khanum VELIEVA (RUS)

Nesrin BAS (TUR)

Alina BEREZHNA STADNIK MAKHYNIA (UKR)

До 76 кг

Sabira ALIYEVA (AZE)

Vasilisa MARZALIUK (BLR)

Mariya Gerginova ORYASHKOVA (BUL)

Erica Elizabeth WIEBE (CAN)

Pauline Denise LECARPENTIER (FRA)

Aline ROTTER FOCKEN (GER)

Zsanett NEMETH (HUN)

Kiran KIRAN (IND)

Aiperi MEDET KYZY (KGZ)

Catalina AXENTE (ROU)

Ekaterina BUKINA (RUS)

Yasemin ADAR (TUR)

Anastasiia OSNIACH SHUSTOVA (UKR)

Источник: sport.akipress.org