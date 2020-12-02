Поддержите Тыныбекову! Проходит мировое голосование за номинацию лучший борец среди женщин
Объединенный мир борьбы проводит голосование среди болельщиков, чтобы узнать, кто, по их мнению, лучший борец среди женщин за все время.
Как сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, в голосовании участвует чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова. Голосование проходит в социальной сети Instagram. Организаторами составлена турнирная сетка. Спортсменка, набравшая большее количество голосов болельщиков в онлайн голосовании проходит дальше по сетке.
Просим вас поддержать нашу спортивную гордость Айсулуу Тыныбекову.
Источник: Кабар
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