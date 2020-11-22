(Видео) «Мы обе должны выиграть». Первые слова Антонина Шевченко после победы на турнире UFC 255

После боя Антонина дала интервью комментатору и телеведущему Джо Рогану.
Уроженка Кыргызстана Антонина Шевченко одержала досрочную победу над Арианой Липски на турнире UFC 255. Это был первый бой кыргызстанки, в котором она выиграла техническим нокаутом. Таким образом, Антонина одержала восьмую победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.
Самое интересное, что на этом же турнире ее сестра Валентина Шевченко проведет очередную защиту своего чемпионского титула.
После боя Антонина дала интервью комментатору и телеведущему Джо Рогану.
— Сегодня ты продемонстрировала наивысший уровень грэпплинга, который мы от тебя видели. Насколько ты собой довольна?
— Я очень счастлива. Я счастлива, что выиграла. Я просто так сильно хотела этой победы, так усердно тренировалась. Я должна была победить, мне нужно было вернуться домой с победой. Во-первых, потому что я так сильно хотела этого, а во-вторых, впервые две сестры бьются в одном карде. Так, что мы обе должны выиграть. Я свою часть выполнила и очень счастлива.
— Тот факт, что впервые в UFC две сестры бьются в одном карде, дополнительно давил на тебя раз ты выступала первой?
— Конечно, я чувствовала давление. Было бы идеально, чтобы две сестры выиграли. Я свою часть выполнила. В целом это было хорошее давление, оно мне не мешало, а наоборот дополнительно мотивировало. Спасибо всей моей команде, которая работала со мной.
— Была ли эта победа еще более удовлетворяющей из-за того, что грэпплинг — это тот аспект из-за которого ты проиграла предыдущий бой. А тут в грэпплинге ты просто доминировала.
— С каждым поединком, неважно выиграл ты или проиграл, ты становишься лучше. Именно этого я хотела. Стать лучше как боец, улучшить свой грэпплинг, свою борьбу. Выступаю в UFC ты не можешь фокусироваться только на ударке или грэпплинге. Ты должен быть хорош во всем. Но даже тогда есть вероятность, что бы ошибешься и проиграешь. Я просто стараюсь развиваться как боец.
Источник: Элгезит
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