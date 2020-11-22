Валентина Шевченко защитила чемпионский титул UFC

Валентина Шевченко защитила чемпионский титул UFC

Валентина Шевченко сегодня защитила свой чемпионский титул UFC в наилегчайшем дивизионе.

На турнире UFC 255 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Валентина Шевченко билась с бразильянкой Дженнифер Майа и победила единогласным решением судей.

Отметим, уроженка Кыргызстана уже в четвертый раз защищает свой чемпионский титул.

На этом же турнире Антонина Шевченко одержала победу техническим нокаутом над Арианой Липски.

Источник: Элгезит