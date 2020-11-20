(Видео) Валентина Шевченко: Я родилась в стране, где ничего не дается легко

Валентина Шевченко: Я родилась в стране, где ничего не дается легко

«Там очень тяжелая жизнь. Все это подготовило меня для того, чтобы быть на этой позиции»

Уроженка Кыргызстана, чемпионка UFC Валентина Шевченко рассказала в интервью проекту Embeddd, что помогло ей достичь высот. Соответствующее видео появилось на сайте UFC Russia.

«Я родилась в стране, где ничего тебе не дается легко. Там очень тяжелая жизнь. Так что все это подготовило меня для того, чтобы быть на этой позиции. Это главная мотивация. Учитывая, где я нахожусь сейчас, мне нужно работать в двойном объеме, чтобы сохранить эту позицию. Это бесценно для меня. Именно поэтому это так мотивирует меня. Я не хочу терять это, потому что знаю, какую цену мне пришлось заплатить, чтобы стать чемпионкой UFC», - сказала Шевченко.



Источник: vesti.kg