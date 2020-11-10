Сёстры Шевченко впервые будут выступать на одном турнире UFC

Сёстры Шевченко впервые будут выступать на одном турнире UFC

Уроженки Бишкека Валентина и Антонина Шевченко будут участвовать в одном карде, проведение которого запланировано на 21 ноября.

По словам Валентины, за всю историю UFC такого ещё не было. Были братья, выступавшие в разных весовых категориях и в разных бойцовских мероприятиях, но их с Антониной случай уникален.

Также чемпионка сообщила, что участие сестёр в одном турнире принесёт пользу и их команде. Валентину и Антонину тренирует Павел Федотов, который теперь сможет готовить спортсменок к боям в одно время, что позволит ему больше отдыхать.

По информации Metaratings, на UFC 255 Валентине предстоит сразиться с Дженнифер Майя, чтобы защитить чемпионский титул, а Антонина будет бороться с Арианой Липски.

Источник: vb.kg