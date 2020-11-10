Сёстры Шевченко впервые будут выступать на одном турнире UFC
Уроженки Бишкека Валентина и Антонина Шевченко будут участвовать в одном карде, проведение которого запланировано на 21 ноября.
По словам Валентины, за всю историю UFC такого ещё не было. Были братья, выступавшие в разных весовых категориях и в разных бойцовских мероприятиях, но их с Антониной случай уникален.
Также чемпионка сообщила, что участие сестёр в одном турнире принесёт пользу и их команде. Валентину и Антонину тренирует Павел Федотов, который теперь сможет готовить спортсменок к боям в одно время, что позволит ему больше отдыхать.
По информации Metaratings, на UFC 255 Валентине предстоит сразиться с Дженнифер Майя, чтобы защитить чемпионский титул, а Антонина будет бороться с Арианой Липски.
Источник: vb.kg
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