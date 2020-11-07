Айсулуу Тыныбекова стала лучшей на международном турнире в Польше

Айсулуу Тыныбекова стала лучшей на международном турнире в Польше

Кыргызстанская чемпионка Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Турнира по борьбе в Польше "Poland Open".

Айсулуу Тыныбекова выступала в весовой категории до 62 килограммов.

Она одержала три победы, сразившись с россиянкой, действующей чемпионкой Африки Марвой Амри из Туниса. В финальной схватке соперницей Тыныбековой стала спортсменка из России. Кыргызстанская чемпионка одержала уверенную победу со счетом 9:0.

Отметим, после соревнований Айсулуу Тыныбекова намерена продолжить тренировки в Польше.

Источник: vb.kg