Айсулуу Тыныбекова стала лучшей на международном турнире в Польше
Кыргызстанская чемпионка Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Турнира по борьбе в Польше "Poland Open".
Айсулуу Тыныбекова выступала в весовой категории до 62 килограммов.
Она одержала три победы, сразившись с россиянкой, действующей чемпионкой Африки Марвой Амри из Туниса. В финальной схватке соперницей Тыныбековой стала спортсменка из России. Кыргызстанская чемпионка одержала уверенную победу со счетом 9:0.
Отметим, после соревнований Айсулуу Тыныбекова намерена продолжить тренировки в Польше.
Источник: vb.kg
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