Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за победу над Джастином Гэтжи

Он стал главным событием турнира UFC 254.
За свой последний бой Хабиб Нурмагомедов заработал почти $6 млн, сообщает The Sun.
Помимо этой суммы российскому чемпиону полагаются бонусы за бой, а также процент от продаж индивидуальных платных трансляций и иные спонсорские выплаты.
Его противник Джастин Гэтжи, как подсчитали журналисты британского таблоида, получит около $400 тысяч.
Напомним, поединок «Нурмагомедов – Гэтжи» состоялся накануне. Он стал главным событием турнира UFC 254. Победителем из него удалось выйти Хабибу, применившему удушающий прием «треугольник». Сразу после боя россиянин заявил о завершении карьеры бойца.
Источник: Элгезит
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