(Видео) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, пишет Lenta.ru.
«Это был мой последний бой», — заявил спортсмен после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который прошел на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.
Россиянин победил досрочно, защитив титул чемпиона промоушена в легком весе. Во втором раунде он «задушил» соперника, заставив рефери остановить бой.
Источник: Элгезит
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