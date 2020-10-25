(Видео) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, пишет Lenta.ru.

«Это был мой последний бой», — заявил спортсмен после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который прошел на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.

Россиянин победил досрочно, защитив титул чемпиона промоушена в легком весе. Во втором раунде он «задушил» соперника, заставив рефери остановить бой.

Источник: Элгезит