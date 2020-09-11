Валентине Шевченко подарили пистолет

“Обожаю свой новый пистолет”

Кыргызстанскому бойцу смешанных единоборств, чемпионке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей и наилегчашей весовых категориях Валентине Шевченко подарили пистолет. Об этом спортсменка написала на своей странице в Инстаграм.

“Обожаю свой новый пистолет”, – пишет Шевченко.

Источник: reporter.kg