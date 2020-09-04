Тренер Хабиба заявил о готовности устроить реванш поединка Нурмагамедов – Конор Макрегор

Хавьер Мендес, тренер россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что руководство UFC планирует организовать реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
По его словам, промоушен нацелен на заработок больших денег, а бой Хабиба и Конора – лучший поединок, подходящий под эту задачу.
«Вот, почему я считаю, что UFC хочет вновь свести их в октагоне», – приводит слова специалиста Daily Express.
31-летний Нурмагомедов победил ирландца 6 октября 2018 года. Их бой возглавил турнир UFC 229.
В данный момент на счету россиянина 28 боев и 28 побед. Он является чемпионом в легком весе.
Что касается Макгрегора, то 31-летний уроженец Дублина завершил карьеру в июне этого года. У него 22 победы и четыре поражения. Свое решение боец аргументировал отсутствием выгодных предложений.
Источник: media-center.kg
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