Тренер Хабиба заявил о готовности устроить реванш поединка Нурмагамедов – Конор Макрегор

Хавьер Мендес, тренер россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что руководство UFC планирует организовать реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

По его словам, промоушен нацелен на заработок больших денег, а бой Хабиба и Конора – лучший поединок, подходящий под эту задачу.

«Вот, почему я считаю, что UFC хочет вновь свести их в октагоне», – приводит слова специалиста Daily Express.

31-летний Нурмагомедов победил ирландца 6 октября 2018 года. Их бой возглавил турнир UFC 229.

В данный момент на счету россиянина 28 боев и 28 побед. Он является чемпионом в легком весе.

Что касается Макгрегора, то 31-летний уроженец Дублина завершил карьеру в июне этого года. У него 22 победы и четыре поражения. Свое решение боец аргументировал отсутствием выгодных предложений.

Источник: media-center.kg