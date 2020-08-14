Турция начала подготовку к проведению Всемирных Игр кочевников

В городе Изник (Турция) подписан Протокол между Дирекцией молодежи и спорта и Федерацией традиционного спорта об организационных аспектах IV Всемирных игр кочевников.
Об этом сообщило посольство Турции в КР.
Как стало известно, дан старт подготовке одного из масштабных и ярких международных мероприятий 2021 года.
Турецкая сторона проинформировала о ходе подготовки к проведению игр и заверила, что традиции, заложенные Кыргызстаном, будут сохранены в лучшем виде.
«Об этом уже свидетельствует символичность места проведения Игр кочевников: на территории города Изник расположен мемориал памяти кыргызским воинам, павшим в боях за взятие города. Кроме того, по заложенной кыргызской стороной традиции Игры планируется провести на побережье озера Изник», — отметили в посольстве.
Напомним, что провести IV Всемирные игры кочевников планировалось осенью 2020 года в Турецкой Республике. Предыдущие игры проходили в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области. Однако в связи с пандемией COVID-19 мероприятие был перенесен на 2021 год.
Источник: media-center.kg
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