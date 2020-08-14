Хабиб Нурмагомедов пока не планирует идти в политику

В Москве 14 августа проходит пресс-конференция чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Чемпион, отвечая на вопрос, планирует ли он идти в политику, сказал, что таких планов пока нет.
«Пока нет таких планов, я пока как спортсмен не закончился, хочу довести свое дело до ума, до логического завершения. У меня впереди еще много работы, даже можно сказать, что самая главная работа еще впереди предстоит. Всю свою силу и энергетику направляю на спорт», – сказал Хабиб.
Он также сообщил, что он продолжается заниматься общественными делами, которые приносят ему хорошую энергию и доставляет удовольствие.
«Я не думаю, что нужно быть каким-нибудь политиком, чтобы помочь окружающим себя людям. В этом нет никаких проблем», – добавил он.
Источник: reporter.kg
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