Факел Олимпиады 1980 года продали на аукционе

Покупатель заплатил 2,5 тыс. евро.
Оригинальный экземпляр факела московской Олимпиады 1980 года был продан на аукционе во французском городе Канны, сообщает Championat.com.
Покупатель заплатил 2,5 тыс. евро.
Кроме этого, за сумму в 185 тыс. евро был продан оригинальный рисунок олимпийских колец.
Источник: reporter.kg
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