Кыргызская спортсменка Валентина Шевченко на третьем месте в рейтинге UFC

Кыргызстанка Валентина Шевченко занимает третье место в рейтинге UFC среди женщин вне зависимости от весовых категорий.

На первом месте Аманда Нуньес из Бразилии чемпионка в полулегком и легчайшем весе. Второе место у чемпионки в минимальном весе Вэйли Жанг из Китая.

На четвертое место поднялась экс-чемпионка в минимальном весе Роуз Намаюнас из США.

Напомним, Валентина Шевченко является действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе с рекордом 19-0-3.

Источник: media-center.kg