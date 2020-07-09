Хабиб Нурмагомедов закончит спортивную карьеру после смерти отца?

Он отметил, что Хабиб Нурмагомедов хочет продолжить наследие отца.

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова высказался о дальнейшей спортивной карьере своего подопечного после смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Слова Мендеса приводит Lenta.ru.

«Даже не могу предположить, как эта ситуация отразится на бое в сентябре, потому что понятия не имею, что в голове у этого бедного парня. Я буду с ним, что бы он ни захотел сделать. Если он захочет драться, то я с ним, если нет – тоже. Если он решит завершить карьеру, я на его стороне», — сказал Мендес.

Он отметил, что Хабиб Нурмагомедов хочет продолжить наследие отца.

«Хабиб помогал тренировать своего двоюродного брата, Ислама и других восходящих молодых звезд», — добавил Мендес.

Ранее сообщалось о том, что Хабибу Нурмагомедову в сентябре предстоит защита титула чемпиона UFC в легком весе в поединке с Джастином Гэтжи.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет.

Источник: reporter.kg