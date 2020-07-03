Валентина Шевченко претендует на победу в двух номинациях премии The World MMA Awards

Боец смешанных единоборств, кыргызстанка Валентина Шевченко, претендует на победу сразу в двух номинациях в рамках премии The World MMA Awards.

В номинации “Боец года” среди женщин, конкуренцию Шевченко составляют Вэйли Чжан, Кайла Харрисон, Крис Киборг и Аманда Нуньес.

Помимо этого, Валентина Шевченко претендует на победу в номинации “Международный боец года”, где в соперниках у нее Камарудин Усман, Израэль Адесанья, Аунг Ла Нсанг и Вэйли Чжан.

Премия The World MMA Awards была учреждена в 2008 году. Она считается самой престижной премией в MMA. Победители определяются путем онлайн-голосования фанатов. Принять участие в голосовании (доступно после регистрации).

В мае Валентина Шевченко была признана лучшим бойцом наилегчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Источник: reporter.kg