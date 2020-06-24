«Кыргызстанский Форрест Гамп» 5 дней бежит из Нарына в Бишкек

Спортсмен хочет таким образом привить молодежи любовь к спорту
Кыргызстанский спортсмен Оболбек Осмонбеков бежит ультрамарафон из Нарына в Бишкек, чтобы показать пример молодежи и привить им любовь к спорту. Об этом Vesti.kg рассказал родственник бегуна Жаныбек Наматов.
- Оболбек решил пробежать этот марафон, чтобы показать, что спорт - это хорошо, - рассказал он. - Мы стартовали из села Талды-Суу в Нарынской области 19 июня, а сегодня, если все будет хорошо, после обеда прибежим в Бишкек.
Наматов поведал, что Оболбек Осмонбеков несколько лет занимается бегом и принимал участие в международных марафонах.
- Но в Кыргызстане на такое расстояние он побежал впервые, - отметил собеседник редакции. - По пути нашего следования в разных городах к нам присоединялись другие спортсмены, они приносили нам воду и еду. Кроме того, нам финансово помогли люди из акимиата нашего родного района. Сегодня в Бишкеке на площади Ала-Тоо нас должны встретить спортсмены и неравнодушные люди.
Источник: vesti.kg
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