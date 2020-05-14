Всемирные игры кочевников перенесены на следующий год

Проведение IV Всемирных игр кочевников будет перенесено на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в интервью Reporter.kg рассказал директор Госагентства физической культуры и спорта Канат Аманкулов.

“Учитывая мировую практику, когда такие крупные мероприятия, как Олимпиада, переносятся, Кыргызстан и турецкая сторона (IV Всемирные игры кочевников должны были пройти в городе Бурса, в Турции, – прим.) предложили перенести проведения Всемирных игр кочевников на следующий год“, – рассказал Аманкулов.

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Источник: reporter.kg