Всемирные игры кочевников перенесены на следующий год

Проведение IV Всемирных игр кочевников будет перенесено на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
Об этом в интервью Reporter.kg рассказал директор Госагентства физической культуры и спорта Канат Аманкулов.
“Учитывая мировую практику, когда такие крупные мероприятия, как Олимпиада, переносятся, Кыргызстан и турецкая сторона (IV Всемирные игры кочевников должны были пройти в городе Бурса, в Турции, – прим.) предложили перенести проведения Всемирных игр кочевников на следующий год“, – рассказал Аманкулов.
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Источник: reporter.kg
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