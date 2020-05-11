Валентина Шевченко рассказала, как боевые искусства могут помочь женщинам

Недавно голливудская актриса Холли Берри рассказала о том, что Валентина Шевченко нанесла ей переломы.
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко в интервью для YouTube-канала “Вестник MMA” рассказала о пользе, которую могут принести женщинам занятия боевыми искусствами.
Отвечая на вопрос о том, что как следует реагировать женщинам на проявление домашнего насилия, Валентина сказала:
“Девушка, конечно, должна заниматься боевыми искусствами. Она должна пойти в зал, но не для того, чтобы применять это в сторону своего партнера, а для того, чтобы она чувствовала себя хорошо. Боевые единоборства, во-первых, повышают самооценку женщины. Они учат навыкам, они помогают телу, помогают моральному духу прийти в хорошую форму, чувствовать себя хорошо, независимой. Боевыми искусствами заниматься надо, но не для того, чтобы побить своего партнера“.
Недавно голливудская актриса Холли Берри рассказала о том, что Валентина Шевченко нанесла ей переломы.
Источник: reporter.kg
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