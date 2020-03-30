(Видео) UFC 249, возможно, пройдет без Хабиба Нурмагомедова

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме рассказал о ситуации вокруг своего боя против Тони Фергюсона.
«В UFC нам сказали, что бой однозначно не состоится в Америке. Наиболее вероятное место проведение – Абу-Даби. Мы решили за месяц до боя улететь туда, но из-за закрытых границ нас не впустили в страну. Нам пришлось улететь в Россию. Сейчас я нахожусь в Дагестане и каждый день тренируюсь. Только я не знаю, к чему я готовлюсь, так как из России запретили выезд.
До меня дошла информация, что UFC снова готовит турнир в Америке. Они договариваются с каким-то штатом. Но я уже не могу вылететь из России, находясь в изоляции. В связи с тем, что я не могу принять участие, идут переговоры о проведении турнира без меня. Я не против. Я сторонник того, чтобы бойцы отрабатывали свои контракты. Чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь.
Также, мне стало известно, что уже ищут нового соперника для Тони Фергюсона. Он может принять участие в турнире, если он пройдет в США, так как он находится там. А я нахожусь в России. И здесь я нахожусь не по своей воле. Посоветовавшись с UFC, нас уверили, что турнир точно не пройдет в Америке.
В данный момент я прибываю в недоумении – что, как и в каком формате состоится. У меня много вопросов, также, как и у вас.
Последнее время было тяжело тренироваться. Очень трудно, когда ты готовишься к самому важному бою в своей жизни, но ты не знаешь состоится ли он.
В любом случае, я не унываю и не отчаиваюсь», – рассказал боец.
Напомним, турнир UFC 249 должен состояться 18 апреля. Место его проведения пока не названо.
Источник: reporter.kg
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