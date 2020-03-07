Пловец Денис Петрашов взял «серебро» на международном турнире Grand Prix Slovakia

Кыргызстанские пловцы Денис Петрашов и Владислав Шулико выиграли медали на международном турнире Grand Prix Slovakia.
Кыргызстанские пловцы Денис Петрашов и Владислав Шулико выиграли медали на международном турнире Grand Prix Slovakia. Об этом сообщили в Федерации плавания КР.
В заплыве на 100 метров брассом Денис Петрашов с результатом 1 минута 1,92 секунды занял второе место. На дистанции 50 метров баттерфляем Владислав Шулико взял «серебро» и установил новый рекорд Кыргызстана — 24,83 секунды.
Источник: Элгезит
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