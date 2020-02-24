Улукбек Жолдошбеков стал чемпионом Азии по борьбе

Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков занял первое место на чемпионате Азии по вольной борьбе в Индии.
Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков занял первое место на чемпионате Азии по вольной борьбе в Индии. Турнир в эти дни проходит в Нью-Дели.
Отечественный борец выступал в весовой категории до 61 килограммов. Он провел четыре победные схватки. Его соперниками были представители Казахстана, Ирана, Индии и Таджикистана.
В борьбе за «золото» Жолдошбеков победил таджикистанца Мухамада Икромова.
ИсточниК: Кабар
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