Улукбек Жолдошбеков стал чемпионом Азии по борьбе

Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков занял первое место на чемпионате Азии по вольной борьбе в Индии.

Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков занял первое место на чемпионате Азии по вольной борьбе в Индии. Турнир в эти дни проходит в Нью-Дели.

Отечественный борец выступал в весовой категории до 61 килограммов. Он провел четыре победные схватки. Его соперниками были представители Казахстана, Ирана, Индии и Таджикистана.

В борьбе за «золото» Жолдошбеков победил таджикистанца Мухамада Икромова.

ИсточниК: Кабар