В Бишкеке пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе

На ледовом катке города Бишкека 3-5 марта пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе.
На ледовом катке города Бишкека 3-5 марта пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
По их данным, в соревнованиях примут участие сборные команды Малайзии, Кувейта, Филиппин и Кыргызстана. После игр, проведенных между собой, команда по итогам набранных очков занявшая первое место получит возможность играть в чемпионате мире третьего дивизиона.
На пресс-конференции в Бишкеке, посвященной грядущему чемпионату, глава Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов сказал, что чемпионат мира по хоккею с шайбой в Кыргызстане проводится впервые. «Эти состязания были заложены в наш календарный план. Совместно с федерацией ведутся работы по подготовке. Расходы на встречу команд, транспортировку команд с гостиниц до ледового катка и обратно, аренду ледового катка, церемонию открытия и закрытия, а также обеспечение волонтерами на себя берет дирекция», — сообщил он.
Вице-президент отечественной федерации хоккея Элзар Болотбеков в свою очередь отметил, что команда усиленно готовится, так как в третий дивизион может выйти только одна команда. «Надеемся завоевать «золото». Специально для этого были приглашены тренеры из России – главный тренер Михаил Чеканов и старший тренер Дмитрий Поянчиков. Эти специалисты прибыли готовить сборную команду Кыргызстана в рамках подписанного меморандума между федерациями хоккея России и Кыргызстана», — подчеркнул он.
Расписание игр
3 марта
17:00 Малайзия – Кувейт
19:30 церемония открытия состязаний
20:00 Кыргызстан – Филиппины
4 марта
17:00 Филиппины – Кувейт
20:00 Кыргызстан – Малайзия
5 марта
15:00 Филиппины – Малайзия
18:00 Кыргызстан – Кувейт
Источник: elgezit.kg
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