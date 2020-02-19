В Бишкеке пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе

На ледовом катке города Бишкека 3-5 марта пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе.

На ледовом катке города Бишкека 3-5 марта пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По их данным, в соревнованиях примут участие сборные команды Малайзии, Кувейта, Филиппин и Кыргызстана. После игр, проведенных между собой, команда по итогам набранных очков занявшая первое место получит возможность играть в чемпионате мире третьего дивизиона.





На пресс-конференции в Бишкеке, посвященной грядущему чемпионату, глава Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов сказал, что чемпионат мира по хоккею с шайбой в Кыргызстане проводится впервые. «Эти состязания были заложены в наш календарный план. Совместно с федерацией ведутся работы по подготовке. Расходы на встречу команд, транспортировку команд с гостиниц до ледового катка и обратно, аренду ледового катка, церемонию открытия и закрытия, а также обеспечение волонтерами на себя берет дирекция», — сообщил он.

Вице-президент отечественной федерации хоккея Элзар Болотбеков в свою очередь отметил, что команда усиленно готовится, так как в третий дивизион может выйти только одна команда. «Надеемся завоевать «золото». Специально для этого были приглашены тренеры из России – главный тренер Михаил Чеканов и старший тренер Дмитрий Поянчиков. Эти специалисты прибыли готовить сборную команду Кыргызстана в рамках подписанного меморандума между федерациями хоккея России и Кыргызстана», — подчеркнул он.

Расписание игр

3 марта

17:00 Малайзия – Кувейт

19:30 церемония открытия состязаний

20:00 Кыргызстан – Филиппины

4 марта

17:00 Филиппины – Кувейт

20:00 Кыргызстан – Малайзия

5 марта

15:00 Филиппины – Малайзия

18:00 Кыргызстан – Кувейт

Источник: elgezit.kg