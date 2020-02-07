В Бишкеке состоится чемпионат республики по грэпплингу

В Бишкеке завтра стартует чемпионат республики по грэпплингу.

Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир пройдет 8-9 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром». По итогам соревнований призеры будут зачислены в национальную сборную.

Борьбу за медали будут вести спортсмены среди школьников, кадетов, юниоров, взрослых и ветеранов. Для женского дивизиона весовые категории будут распределяться по результатам регистрации.

Источник: Кабар