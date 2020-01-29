Ильзат Ахметов признан одним из самых дорогих футболистов России — рейтинг

В основе рейтинга данные немецкого сайта Transfermarkt, который специализируется на оценочной стоимости игроков.

Российский портал "Чемпионат" составил список самых дорогих российских футболистов. В список вошел уроженец Кыргызстана Ильзат Ахметов.

Как сообщается, при распределении мест в рейтинге эксперты основывались на данных Transfermarkt — немецкого сайта, который специализируется на оценочной стоимости игроков.

Рейтинг возглавил 29-летний Марио Фернандес, выступающий за ЦСКА. Его трансфер в случае "перекупа" обойдется минимум в 30 миллионов евро.

Второе место досталось россиянину Александру Головину, играющему за "Монако". (25 миллионов евро). За полузащитника сборной России летом 2018 года клуб заплатил 25 миллионов евро.

Тройку лидеров замыкает футболист из "Локомотива" Алексей Миранчук с "рыночной" стоимостью 18 миллионов евро. В топ-5 также вошли Артем Дзюба ("Зенит", 16 миллионов евро) и Федор Чалов (ЦСКА, 16 миллионов евро).

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов расположился на 20-й строчке рейтинга. На данный момент его стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.

"На моменте ухода из "Рубина" стоимость Ахметова была 400 тысяч евро. За полтора года цена полузащитника ЦСКА возросла до 7,5 миллионов евро", — отмечают авторы рейтинга.

Ильзат Ахметов родился в Бишкеке в 1997 году. В детстве играл за столичную "Алгу", но, будучи школьником, переехал с семьей в Россию. Там играл в футбольной академии в Тольятти, а после выступал в составе казанского "Рубина-1997". В 16 лет дебютировал в основном составе "Рубина", став самым молодым игроком, вышедшим на поле в этой команде.

В 2018 году Ахметов перешел в московский клуб ЦСКА, подписав четырехлетний контракт. Он уже успел сыграть в Лиге чемпионов. Кстати, это первый уроженец Кыргызстана, участвовавший в основной стадии ЛЧ.

sputnik.kg