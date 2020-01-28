Полузащитник Национальной сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов подписал трудовое соглашение с клубом "Кайрат" (Алматы, Казахстан). Об этом сообщает Федерация футбола КР.
Контракт подписан по схеме "2+1". Это означает, что контракт подписан на два года с возможностью продления еще на один.
Федерация футбола Кыргызстана назвала Гулжигита Алыкулова лучшим игроком Кыргызстана по итогам 2019 года. В декабре прошлого года Kaktus.media предлагал читателям выбрать лучшего молодого футболиста. Победителем также стал Гулжигит Алыкулов.
Справка
Воспитанник футбольной команды "Дордой". В 2017-2018-х годах выступал в системе турецкого клуба "Антальяспор".
Во взрослом футболе дебютировал в 2018 году в клубе высшей лиги Кыргызстана "Кара-Балта". Вторую половину сезона провел в составе "Алги".
С 2019 года выступает за белорусский "Неман". 29 марта дебютировал в основном составе клуба. 19 апреля забил свой первый гол в ворота "Гомеля", который стал победным.
В январе 2020 года перешел в алматинский "Кайрат", сумма трансфера составила €180 тыс.
Выступал за сборные Кыргызстана младших возрастов. В 2016 году в составе сборной до 16 лет принял участие в финальном турнире чемпионата Азии.
В национальной сборной Кыргызстана дебютировал 11 июня 2019 года в матче против Палестины.
kaktus.media
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