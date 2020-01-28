Боксер применил "прием Тайсона", укусив соперника во время поединка.

Случай произошел в бою за звание обязательного претендента на чемпионский титул в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета.

Украинский боксер Иван Редкач отметился во время боя скандальным поступком.



В минувшие выходные украинец провел поединок против Дэнни Гарсии. Бой проходил за звание обязательного претендента на чемпионский титул в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщает RT, инцидент произошел в 8-м раунде поединка. Редкач укусил оппонента за плечо во время захвата. Этот момент не попал в поле зрения рефери.

Несмотря на инцидент, американец одержал победу единогласным решением судей. Для него этот выигрыш стал 36-м в карьере при двух поражениях.

О случившемся американец рассказал уже после оглашения результатов боя.

"Он крикнул: "Майк Тайсон!" и укусил меня. Я думал, мне понадобятся швы или что-то типа того", — заявил после поединка Гарсия.

Майк Тайсон в 1997-м во время боя-реванша против Эвандера Холифилда откусил сопернику кусочек уха. Тот поединок до сих пор остается одним из самых известных в истории бокса. Холифилд отказался продолжать бой, а Тайсона дисквалифицировали. Вслед за этим нарушителю присудили колоссальный по тем временам штраф в 3 миллиона долларов.



sputnik.kg

