Футболисты сборной Кыргызстана встретятся с фанатами в Бишкеке

Болельщики смогут сфотографироваться с футболистами и получить автограф

В Бишкеке состоится встреча игроков и тренера национальной сборной Кыргызстана по футболу с фанатами. Об этом сообщает пресс-служба Федерация футбола КР.

Известно, что завтра, 18 января, в 17:15 футболисты вместе со своим наставником Александром Крестининым будут ждать фанатов на площадке торгового центра Asia Mall, на третьем этаже.

Игроки сборной ответят на вопросы болельщиков, сделают памятные фотографии и дадут автографы всем желающим.

VESTI.KG