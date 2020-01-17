Футболисты сборной Кыргызстана встретятся с фанатами в Бишкеке

Болельщики смогут сфотографироваться с футболистами и получить автограф
В Бишкеке состоится встреча игроков и тренера национальной сборной Кыргызстана по футболу с фанатами. Об этом сообщает пресс-служба Федерация футбола КР.
Известно, что завтра, 18 января, в 17:15 футболисты вместе со своим наставником Александром Крестининым будут ждать фанатов на площадке торгового центра Asia Mall, на третьем этаже.
Игроки сборной ответят на вопросы болельщиков, сделают памятные фотографии и дадут автографы всем желающим.
VESTI.KG
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