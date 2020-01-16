Футболист сборной Кыргызстана сменил один зарубежный клуб на другой

Ранее Тамирлан Козубаев играл как за отечественные клубы, так и за команды Малайзии, Литвы и Сербии.
Защитник сборной Кыргызстана по футболу Тамирлан Козубаев продолжит карьеру в клубе "Персита Тангеранг" из высшей лиги Индонезии, сообщает Федерация футбола КР.
Отмечается, что контракт рассчитан до конца года.
Ранее Козубаев играл за кыргызстанские команды ("Дордой", "Алга"), литовские ("Шауляй", "Гранитас"), а также за сербскую "Ягодину". В прошлом году он выступал за малазийский клуб PKNS FC.
Отметим, что в начале этого года другой защитник сборной КР Азамат Байматов перешел в малайзийский клуб.
sputnik.kg
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