Боец ММА выбрался из-под соперника и уложил его ударом в прыжке.

Противник Калхуна после мощного удара упал на настил. Отмечается, что его долго не могли привести в чувство.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун эффектно нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на бойцовском вечере в Далласе (США).
Случай произошел на турнире XFC 48, который состоялся 10 января. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации.
Во время борьбы в партере Калхун оказался снизу. Эйтель попытался провести захват, однако соперник выбрался из-под него и нанес сокрушительный удар в прыжке коленом в голову. Противник упал на настил. Отмечается, что Эйтеля после нокаута долго приводили в чувство.
Теперь в активе Калхуна четыре победы и один проигрыш в MMA.
Похожий прием провел в свое время Аалон Круз, добившийся таким образом контракта с UFC.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!