Боец ММА выбрался из-под соперника и уложил его ударом в прыжке.

Противник Калхуна после мощного удара упал на настил. Отмечается, что его долго не могли привести в чувство.



Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун эффектно нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на бойцовском вечере в Далласе (США).

Случай произошел на турнире XFC 48, который состоялся 10 января. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации.



Во время борьбы в партере Калхун оказался снизу. Эйтель попытался провести захват, однако соперник выбрался из-под него и нанес сокрушительный удар в прыжке коленом в голову. Противник упал на настил. Отмечается, что Эйтеля после нокаута долго приводили в чувство.

Теперь в активе Калхуна четыре победы и один проигрыш в MMA.

Похожий прием провел в свое время Аалон Круз, добившийся таким образом контракта с UFC.

sputnik.kg