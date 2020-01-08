Подробности Спорт 08.01.2020 13:53 Просмотров: 7

Когда кыргызстанские спортсмены будут выступать на Олимпиаде (расписание)

Стали известны даты выступления кыргызстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио. 32-е Олимпийские игры пройдут в Токио в июле-августе. Пять спортсменов из Кыргызстана завоевали лицензии на участие на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет опубликовал расписание соревнований с их участием. 25 июля - Денис Петрашов (100 метров брассом); 28 июля - Денис Петрашов (200 метров брассом); 4 августа - Атабек Азисбеков (греко-римская борьба); 4 августа - Айсулуу Тыныбекова (вольная борьба, женщины); 8 августа - Юлия Андреева и Дарья Маслова (марафон, женщины). kaktus.media