Когда кыргызстанские спортсмены будут выступать на Олимпиаде (расписание)

Стали известны даты выступления кыргызстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
32-е Олимпийские игры пройдут в Токио в июле-августе. Пять спортсменов из Кыргызстана завоевали лицензии на участие на Олимпиаде.
Международный олимпийский комитет опубликовал расписание соревнований с их участием.
25 июля - Денис Петрашов (100 метров брассом);
28 июля - Денис Петрашов (200 метров брассом);
4 августа - Атабек Азисбеков (греко-римская борьба);
4 августа - Айсулуу Тыныбекова (вольная борьба, женщины);
8 августа - Юлия Андреева и Дарья Маслова (марафон, женщины).
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!