ФИФА дала около $10 млн на строительство футбольного центра. Какие участки предлагают

На строительство нового футбольного центра (комплекс полей для тренировок, административное здание с медицинским центром и гостиницей) ФИФА, АФК и зарубежные доноры выделили около $10 млн.
Участок под строительство должна выделить мэрия.
Мэрия предлагала следующие участки:
стадион "Трудовые резервы" (этот участок не подошел по множеству причин)
участок в районе "Ак-Орго" - он размером 5,5 га, а этого недостаточно
карьер в 11-м микрорайоне. Оказалось, что у этого карьера огромная глубина - более 50 метров. Чтобы его закапать, потребуется огромное количество времени и средств, соизмеримых, пожалуй, с суммой выделенного ФИФА и АФК безвозмездного гранта.
участок земли, расположенный южнее порохового склада и южнее школы "Газпрома" - именно этот участок оптимально подошел ФФ КР. И именно его должны утвердить депутаты БГК во время сессии.
ФФ КР готов передать футбольный центр на баланс мэрии с правом пользования, а может взять его себе на баланс.
kaktus.media
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