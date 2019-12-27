ФИФА дала около $10 млн на строительство футбольного центра. Какие участки предлагают

На строительство нового футбольного центра (комплекс полей для тренировок, административное здание с медицинским центром и гостиницей) ФИФА, АФК и зарубежные доноры выделили около $10 млн.

Участок под строительство должна выделить мэрия.

Мэрия предлагала следующие участки:

стадион "Трудовые резервы" (этот участок не подошел по множеству причин)

участок в районе "Ак-Орго" - он размером 5,5 га, а этого недостаточно

карьер в 11-м микрорайоне. Оказалось, что у этого карьера огромная глубина - более 50 метров. Чтобы его закапать, потребуется огромное количество времени и средств, соизмеримых, пожалуй, с суммой выделенного ФИФА и АФК безвозмездного гранта.

участок земли, расположенный южнее порохового склада и южнее школы "Газпрома" - именно этот участок оптимально подошел ФФ КР. И именно его должны утвердить депутаты БГК во время сессии.

ФФ КР готов передать футбольный центр на баланс мэрии с правом пользования, а может взять его себе на баланс.

kaktus.media