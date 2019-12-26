Кыргызстанский боец жестоко избил соперника на глазах у Хабиба

Боец ММА из Кыргызстана Султан Жолдошбек уулу одержал досрочную победу над противником на соревнованиях в Алматы.
В южной столице Казахстана накануне прошел турнир по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship 23.
Отечественный боец выступал в весовой категории до 64 килограммов и встретился в октагоне с россиянином Имраном Жулаговым. За их поединком следил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который стал главным гостем бойцовского мероприятия.
Бой продлился всего два раунда и завершился техническим нокаутом в пользу кыргызстанца.
Полное видео организаторы турнира опубликовали на спортивном YouTube-канале FightSpace.
Для отечественного бойца эта победа стала шестой в профессиональной карьере, а Имран Жулагов потерпел второе поражение.
sputnik.kg
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