Кыргызстанский боец жестоко избил соперника на глазах у Хабиба

Боец ММА из Кыргызстана Султан Жолдошбек уулу одержал досрочную победу над противником на соревнованиях в Алматы.

В южной столице Казахстана накануне прошел турнир по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship 23.



Отечественный боец выступал в весовой категории до 64 килограммов и встретился в октагоне с россиянином Имраном Жулаговым. За их поединком следил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который стал главным гостем бойцовского мероприятия.

Бой продлился всего два раунда и завершился техническим нокаутом в пользу кыргызстанца.

Полное видео организаторы турнира опубликовали на спортивном YouTube-канале FightSpace.

Для отечественного бойца эта победа стала шестой в профессиональной карьере, а Имран Жулагов потерпел второе поражение.

sputnik.kg