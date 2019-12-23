Боец ММА Дастан Шаршеев выиграл бой нокаутом в Турции

Кикбоксер Дастан Шаршеев выиграл бой нокаутом по смешанным единоборствам (ММА) в Турции в рамках турнира "Воины Турана". Турнир прошел в минувшие выходные.
Шаршеев провел бой против спортсмена из Беларуси Александра Михайлина, которого
в первом же раунде отправил в нокаут ударом колена. Судья боя остановил бой, Шаршеева признали победителем поединка.
Турнир был организован Abadan Fighting
Championship, в рамках вечера прошли 13 поединков. Главным боем вечера стала встреча Али Кабдулаа из Казахстана и Фуркана Гозачик из Турции.
Это четвертая победа Дастана Шаршеева в ММА.
Один из громких боев Шаршеева состоялся в апреле 2017 года в Казани против российского спортсмена Антона Калинина. Тогда по окончании раунда коллегия судей вынесла решение в пользу Калинина, но Шаршеев не согласился и отказался покидать ринг. Через несколько месяцев в матче-реванше он все-таки одержал победу.
kaktus.media
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