Нурмагомедов может посетить бой Макгрегора в январе — глава UFC

Бой между ирландским и американским бойцами станет главным поединком вечера. Глава UFC Дана Уайт ждет появления Хабиба на зрительской трибуне.

Чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов может посетить бой, в котором примет участие ирландец Конор Макгрегор, сообщает Eurosport.

Как отметил президент UFC Дана Уайт, ему бы понравилось, если бы Хабиб приехал на бой как зритель.

"Есть ли шанс, что Хабиб посетит бой Конора? Да. Шансы точно есть. Он может там появиться. Я не буду утверждать, но все может быть. Мне бы понравилось, если бы он приехал", — сказал Уайт.

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Турнир UFC 256 пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Макрегор будет биться против американца Дональда Серроне. Этот поединок станет главным событием вечера.

Ирландский боец провел последний бой 6 октября 2018 года на бойцовском вечере UFC 229 в США. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Теперь Конор жаждет реванша, о чем говорит на каждой встрече.

sputnik.kg