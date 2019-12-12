Какой из чемпионатов стран ЦА был самым богатым на голы

Во всех странах Центральной Азии завершились чемпионаты по футболу. Поэтому редакция Sputnik Кыргызстан подсчитала, в матчах каких первенств забивают больше всего голов.

Больше всего среди первенств стран Центральной Азии на голы богаты матчи чемпионата Кыргызстана. Такой вывод можно сделать, если проанализировать итоги первенств.

Все чемпионаты уже завершились (последний прошел 10 декабря в Туркменистане), поэтому уже можно подводить итоги. Информация взята с официальных сайтов высших лиг и футбольных федераций.

Защитник сборной Кыргызстана Виктор Майер на матче Кыргызстан — Таджикистан в Бишкеке, в рамках группового этапа Чемпионата мира 2022 года

В чемпионате Кыргызстана по футболу проведено 112 матчей, в которых было забито 369 голов, то есть в среднем за матч игроки 3,3 раза поражали ворота.

Следом идет чемпионат Таджикистана: в 84 матчах забит 251 мяч, то есть средняя результативность составила ровно три мяча.

В первенствах Туркменистана и Казахстана в среднем забивали по 2,6 гола за игру. В Туркменистане в 112 играх было зафиксировано 291 взятие ворот, а в Казахстане в 198 матчах забили 513 голов.

Ниже всего результативность в Узбекистане (2,5). В 182 играх футболисты 457 раз праздновали взятие ворот.

sputnik.kg